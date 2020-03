Wall Street caiu 7% com investidores em pânico

O pânico está instalado na Wall Street. O índice S&P 500 afundou 7% logo nos primeiros minutos depois de ter tocado o sinal para o início da sesssão desta segunda-feira. As negociação foram interrrompidas 15 minutos, mas a Bolsa não pára de cair. Os investidores estão a fugir para ativos mais seguros, receosos de uma grave recessão mundial, com o impacto negativo do coronavírus a somar-se à guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia, o segundo e o terceiro maiores produtores mundiais. Nem durante a crise financeira de 2008, a Bolsa norte-americana caiu mais de 7%.