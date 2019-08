WhatsApp prepara a funcionalidade mais desejada na atualidade

A notícia é avançada pela Reuters, que indica que o produto do Facebook estará a falar com várias empresas de pagamentos digitais, citando fontes ligadas às negociações. Com cerca de 100 milhões de utilizadores da aplicação na Indonésia, o WhatsApp estará também interessado em entrar na área dos pagamentos neste país, que regista um crescimento da área do comércio eletrónico.

Segundo números do ano passado, há cerca de 31,65 milhões de utilizadores de e-commerce na Indonésia, com a possibilidade de chegarem aos 53 milhões em 2022 (dados da Statista).

Caso o processo de negociação avance, a Indonésia poderá tornar-se no segundo país a ter acesso aos serviços de pagamento de WhatsApp. Neste momento, o serviço aguarda a aprovação regulatória na Índia, país onde já tem mais de 400 milhões de utilizadores.

Ainda assim, estão prometidas diferenças no modelo de negócio destes pagamentos de WhatsApp na Indonésia. Segundo a agência, a empresa pretende funcionar como uma plataforma de apoio aos pagamentos, através de carteiras digitais que já operem no país. Desta forma, torna-se possível contornar o escrutínio dos reguladores, bem mais exigente com a entrada de empresas estrangeiras neste tipo de mercados. Mesmo atuando com parceiros locais, a disponibilização deste serviço só poderá avançar depois da luz verde do Banco da Indonésia.

A Reuters indica que o WhatsApp já estará em conversações com empresas locais, como a empresa de pagamentos móveis DANA ou a fintech OVO, além da plataforma eletrónica de transporte Go-Jek.

Este ano, durante a conferência de programadores F8, Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, já tinha anunciado que os pagamentos através do WhatsApp chegariam a “alguns países”.

O WhatsApp Pay, nome que recebeu no mercado indiano, está em testes desde o ano passado, com um mercado potencial de um milhão de utilizadores.