Nova tecnologia para o Wi-Fi promete mudar as ligações sem fios

A associação internacional Wi-Fi Alliance, que desenvolve e regulamenta os padrões de rede sem fio, anunciou esta semana que vai passar a testar dispositivos já com as informações técnicas do novo standard.

Isso significa que, a partir de agora vai ser comum encontrar telemóveis, routers, tablets, portáteis e outros aparelhos que mencionam diretamente ter o Wi-Fi 6. O programa de certificação do Wi-Fi 6 promete trazer melhorias significativas para a rapidez e eficiência no acesso à internet.

O novo padrão é consideravelmente mais rápido que o atual. O grande ganho da nova tecnologia está na capacidade de suportar um número muito maior de dispositivos conectados a um mesmo router. Além da expectativa de uma conexão mais rápida e eficiente, será permitido, inclusive, o streaming de vídeos em 8K.

Embora seja o início para o programa de certificação, já há produtos com capacidade Wi-Fi 6 no mercado. Disso é exemplo o router TP-Link Archer AX11000 ou do Galaxy S10, da Samsung, que foi o primeiro telemóvel a disponibilizar a tecnologia. Os novos iPhone 11, revelados pela Apple também oferecem o Wi-Fi 6. Outros aparelhos antigos que atingirem os requisitos básicos também podem ser certificados retroativamente.

Esta medida é importante porque tem caráter oficial, mas na prática não irá prejudicar o consumidor que já possui aparelhos incompatíveis com a nova tecnologia. A grande diferença é que produtos lançados a partir de agora serão submetidos a testes para garantir a compatibilidade com o novo padrão.