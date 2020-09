Preço do barril Brent sobe 1,20% para 45,59 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 1,20%, para os 45,59 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 54 cêntimos acima dos 45,05 dólares.

A cotação do Brent subiu depois de se conhecer informação sobre o setor industrial chinês, melhor do que esperado, o que aumentou as expectativas de uma evolução favorável da procura, uma vez que a China é o maior importador de petróleo do mundo.

A atividade industrial no país voltou a crescer em agosto, alcançando uma taxa que é a maior desde há uma década.