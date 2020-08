Preço do barril de Brent baixa 1,16% para 45,10 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,16%, para os 45,10 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 53 cêntimos abaixo dos 45,63 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

A cotação do Brent baixou depois de se constatar que o impacto nas infraestruturas petrolíferas no Golfo do México do furacão Laura foi menos severo do que receado.

Nos últimos dias, o preço tinha subido devido a estes receios.