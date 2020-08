Preço do barril de Brent desce 0,93% para 44,96 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,93%, para 44,96 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 42 cêntimos abaixo dos 45,38 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

A evolução do preço foi atribuída à revisão em baixa das previsões da Agência Internacional de Energia sobre a procura global no ano corrente.

A debilidade do setor aéreo perante a redução da mobilidade pela pandemia do novo coronavirus levou o organismo a ajustar as suas expectativas sobre a procura em 2020 para 91,9 milhões de barris diários, menos 8,1 milhões do que no ano anterior.