Preço do barril de Brent retrocede 3,51%

O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em novembro, terminou hoje no mercado de futuros de Londres em 40,96 dólares, menos 3,51% do que no final da sessão de segunda-feira.

O crude do mar do Norte, que serve de referência para a Europa, concluiu a jornada no International Exchange Futures com uma quebra de 1,49 dólares em relação à última negociação, na segunda-feira, quando encerrou em 42,45 dólares.

A cotação do Brent retrocedeu na sequência dos receios cada vez maiores em relação à possível reintrodução de restrições para mitigar a propagação da pandemia de covid-19 em vários países, que poderá prejudicar a procura global de petróleo.

Ao mesmo tempo, o mercado está atento ao conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, uma vez que a região é especialmente sensível pelas várias infraestruturas petrolíferas instaladas.

O Azerbaijão e a Arménia acusam-se mutuamente de terem iniciado as hostilidades no domingo e declararam a lei marcial.

Além de ter declarado a lei marcial no país, o Azerbaijão fez também saber que o recolher é obrigatório na capital, Baku, e em várias outras cidades importantes, após a escalada de violência entre separatistas de Nagorno-Karabakh, apoiados pela Arménia, e as forças azeris.

A Arménia e o Azerbaijão estão em estado de guerra desde 1991, embora três anos depois tenham assinado um cessar-fogo, que vigora até hoje, apesar de violações por ambas as partes.

Nagorno-Karabakh é uma região separatista do Azerbaijão, habitada principalmente por arménios.