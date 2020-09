Preço do petróleo Brent cai 1,72% devido a receio de regresso da oferta da Líbia

O preço do petróleo Brent para entrega em novembro caiu hoje 1,72% no mercado de futuros de Londres para 42,40 dólares, devido ao receio de que parte considerável da oferta de petróleo da Líbia regresse em breve ao mercado.

A estagnação da recuperação económica mundial e o medo de que o aumento de pessoas contagiadas por covid-19 provoque mais confinamentos nos diversos países e, portanto, afete a procura de petróleo, está também a influenciar o preço do Brent, de referência na Europa, de acordo com os especialistas.

Tal como o Brent, do outro lado do Atlântico, os futuros de petróleo do WTI (West Texas Intermediate) dos Estados Unidos desceram 2,06% para 40,47 dólares por barril.