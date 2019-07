14 locais vendem eletrodomésticos a metade do preço. Em todo o país

Os eletrodomésticos são caros. Até aí, todos sabemos. Mas, já pensou que pode poupar alguns euros se optar por comprar os aparelhos com defeito? Estes defeitos, apenas estéticos, em nada comprometem o funcionamento das máquinas. De norte a sul do país, existem lojas que vendem estes eletrodomésticos a metade do preço ou mais baratos ainda. Outra vantagem é que estas máquinas têm exatamente o mesmo período de garantia que os que estão perfeitos.

