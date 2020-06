Tranquilidade apoia imprensa regional

A Tranquilidade / Grupo Generali decidiu avançar para uma campanha de publicidade dirigida aos jornais regionais “tendo como objetivo apoiar estas publicações num momento muito difícil para a imprensa publicada fora dos grandes centros urbanos”, explica a companhia, que inclui no lote jornais da Madeira e dos Açores (aqui com a marca Açoreana).

A campanha usa um anúncio de página inteira em 24 publicações regionais, no âmbito do apoio à imprensa local nesta fase de pandemia e de quebra de receitas publicitárias, fazendo ligação à rede de agentes da Tranquilidade implantada em todo o território nacional, sendo o novo Seguro Casa Tranquilidade “o protagonista desta campanha, que se inicia amanhã e decorre durante cinco dias”, no seguimento da campanha de lançamento efetuada em televisão, em mupis e meios digitais, em maio e junho.

De acordo com a empresa, “o Seguro Casa Tranquilidade abrange pessoas, bens e animais domésticos, com uma diversidade de coberturas – dentro e fora de casa -, novas opções e reforço dos serviços de assistência. O produto tem uma estrutura modular, que permite incluir e retirar coberturas a qualquer momento, e quanto mais proteger, mais o cliente poupa”.