Rendas aumentaram ligeiramente no segundo trimestre

Entre abril e junho, os valores das rendas registaram uma subida muito ligeira. Neste segundo trimestre, em que a pandemia de covid-19 entrou em força em Portugal e no resto da Europa acabou por travar uma subida das rendas.

“No 2º trimestre de 2020 a variação homóloga do valor da renda mediana de novos contratos foi marginalmente positiva (+0,2%) no país, menos 9,8 pontos percentuais (p.p.) que a taxa respeitante ao 1º trimestre”, indica o Instituto Nacional de Estatística, em comunicado divulgado esta quinta-feira.

Entre abril e junho, o valor mediano das rendas nos novos contratos de arrendamento (13772) de alojamentos familiares foi de 5,41 euros por metro quadrado, explica o gabinete de estatística. “Este valor representa um aumento, face ao período homólogo de 2019, de apenas +0,2%, muito abaixo da taxa de variação homóloga observada no 1º trimestre que se cifrou em 10%”.

O número de novos contratos no segundo trimestre deste ano registou uma subida de 4,8% face ao mesmo período de 2019.

O INE explica ainda que, utilizando como referência os 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, “o comportamento da taxa de variação homóloga foi diverso embora na maioria dos municípios (17), incluindo os mais populosos, se tenha observado uma redução dessa taxa entre o 1º e 2º trimestre. A redução foi superior ao padrão nacional em 10 municípios, nomeadamente, Setúbal (-20,2 p.p.), Almada (-17,0 p.p.), Matosinhos (-16,3 p.p.), Cascais (-15,7 p.p.), Lisboa (-10,1 p.p.) e Oeiras (-10,0 p.p.)”.

Sendo que entre abril e junho deste ano, verificou-se uma redução do valor mediano das rendas face ao período homólogo em 12 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes. “Nas áreas metropolitanas destacavam-se com valores de novos contratos de arrendamento mais elevados e simultaneamente com diminuição homóloga de rendas medianas, os municípios de Cascais (com uma variação de -10,1%), Lisboa (-6,4%), Porto (-1,1%) e Oeiras (-0,1%)”.

(Notícia atualizada pela última vez às 11h35)