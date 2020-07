À procura de trabalho? Olivier está a contratar para novos restaurantes

Cozinheiros, copeiros e empregados de mesa. Numa altura em que o emprego na restauração está em crise, Olivier está em contraciclo – e quer recrutar os melhores.

O grupo de Olivier reabriu as suas casas e está de volta aos planos que teve de adiar nos meses de confinamento. E isso implica que precisa de pessoas para trabalhar nas suas novas casas – em Portugal e lá fora.

Em fevereiro, Olivier tinha já meia dúzia de conceitos a funcionar numa dúzia de localizações distintas, sete delas abertas no último ano, tendo quase duplicou a faturação entre 2018 e 2019, atingindo mais de 22 milhões de euros de faturação – um crescimento de 74% que o restaurateur justificava com o crescimento expressivo no número de clientes que passaram pelos restaurantes de gestão própria ou By Olivier (parcerias, nomeadamente, com os grupos hoteleiros Minor e United Investments).

Nessa altura, Olivier contava chegar neste ano aos 25 milhões, com a abertura de uma nova marca com um novo conceito e o lançamento de cinco novos projetos em avaliação – planos que foi preciso adiar devido à pandemia. Mas nada que desanimasse o profissional, que agora regressa em força aos seus planos.

Depois de ter reaberto nove restaurantes em Lisboa, no Porto e no Algarve – falta apenas reabrir o Yakuza Cascais, que deverá voltar a funcionar logo que a unidade hoteleira onde se localiza retome a operação, e o Olivier Avenida, a sofrer remodelações -, o grupo lançou já um novo conceito, o Clássico Beach Bar, na praia de São João da Caparica. E agora o chef está a selecionar candidatos para novos conceitos que vai estrear ainda neste ano, procurando “os melhores talentos para preencher vagas de diversas áreas, com várias modalidades de contrato” a abrir brevemente.

“Apesar do período crítico de pandemia, o grupo tem uma posição consolidada e tem sabido reinventar-se”, justifica Joel Pires, commercial and marketing director de Olivier. “Sabemos que há muito talento em Portugal e queremos ter os melhores na nossa equipa, de modo a garantir o serviço de excelência e a experiência que se espera dos nossos restaurantes.”

E o que procura o grupo nos candidatos? “Experiência anterior na função, bons conhecimentos de inglês, sentido de responsabilidade e trabalho de equipa, excelente capacidade de comunicação, dinamismo e resistência ao stress e disponibilidade para trabalhar por turnos e com folgas rotativas, explica o responsável.

O grupo Olivier detém hoje as marcas Guilty, K.O.B, Savage, SEEN e Yakuza, apostando em conceitos de restauração inovadores, que se destacam por “proporcionarem uma experiência ímpar aos seus clientes”. E a sua presença estende-se também fora de Portugal, graças a um processo de expansão internacional que arrancou em 2017 com a abertura do primeiro SEEN em São Paulo (Brasil) – que rapidamente se tornou num dos espaços mais emblemáticos da capital paulista, “chegando ao top 20 de restaurantes do Tripadvisor para a região, entre mais de 17 mil opções”. “Atualmente, o grupo detém um espaço também em Bangkok (Tailândia), sob a mesma insígnia, e prepara-se para expandir a outras geografias ainda no decorrer de 2020”, comunica o grupo.