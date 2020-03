Zomato oferece mais dois meses de assinatura aos subscritores do serviço Gold

A Zomato, responsável pela aplicação de experiências gastronómicas com o mesmo nome, decidiu prolongar a assinatura do serviço Gold por mais dois meses. “Vivemos tempos atípicos, as nossas rotinas foram alteradas e, por motivos que nos transcendem a todos, não é altura de fazer as refeições fora de casa”, indica a empresa, num email enviado aos subscritores do serviço que dá descontos em restaurante e bares.

“A tua saúde é a nossa prioridade e se normalmente te aconselhamos a ir comer fora, hoje pedimos-te que fiques em segurança, em casa, a tratar de ti e dos teus”. Assim, a Zomato indica que decidiu adicionar dois meses gratuitos à subscrição de Zomato Gold, para poderem ser usados mais tarde.

Para quem não sabe cozinhar, a empresa indica ainda que vai partilhar algumas receitas, sugestões e dicas durante este período de isolamento social, através dos vários canais que tem nas redes sociais.

A Zomato lançou ainda um movimento para quem fica em casa, o ‘Zomato em Casa’. A empresa pede aos clientes portugueses que partilhem fotos e vídeos das receitas, usando a hashtag #zomatoemcasa ou identificando a empresa no Instagram.