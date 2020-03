Produtores de frutas e legumes reclamam eliminação da TSU por 6 meses

“Para resolver as dificuldades imediatas das empresas defendemos que é preciso acionar medidas adicionais, nomeadamente a eliminação da TSU [Taxa Social Única] durante seis meses, o cancelamento do pagamento especial por conta e um apoio excecional à retirada de mercado de plantas e flores”, indicou, em comunicado, a Portugal Fresh.

A associação vincou ainda ser “fundamental” assegurar vias rápidas para o transporte de mercadorias, garantindo que os produtos chegam ao destino.

Conforme apontou a Portugal Fresh, o setor das plantas e flores enfrenta já “enormes dificuldades” em escoar a produção, tanto no mercado interno como no externo, no período “mais importante” para as vendas.

“As medidas até agora anunciadas contribuem para um apoio direto à tesouraria das empresas, o que é muito positivo nesta fase, mas não resolvem enormes prejuízos que se começam a registar”, notou.

Por outro lado, a associação destacou que as empresas estão a adotar as medidas necessárias para assegurar o abastecimento de frescos, garantindo que todos tenham acesso aos produtos essenciais, estando ainda a “cumprir escrupulosamente” as normas da Organização Mundial da Saúde da Direção-Geral da Saúde.

No entanto, a Portugal Fresh apelou ao consumo responsável, para que o acesso aos bens seja “igualitário e tranquilo”.

Criada em 2010, a Portugal Fresh — Associação para a promoção das frutas, legumes e flores de Portugal tem 87 sócios que representam mais de 4.500 produtores portugueses.