1 milhão para produzir medicamentos em Cantanhede

Abriu em 2003 sendo uma estreia em Portugal na área de criopreservação de células estaminais e hoje a Crioestaminal inaugurou uma nova infraestrutura, um investimento no valor de 1 milhão de euros que permitirá a produção de medicamentos para ensaios clínicos e terapias experimentais, bem como integrar consórcios internacionais na área das terapias celulares.

Localizada em Cantanhede, a nova unidade de produção, com uma área de 150 metros quadrados, permitirá “tirar partido de todo o potencial das células estaminais e tornar-se uma referência na Europa”, explorando o potencial terapêutico das células estaminais e mesenquimais (do tecido do cordão umbilical e do tecido adiposo) em doenças autoimunes, quer das células do sangue do cordão umbilical na área da pediatria do desenvolvimento. “Este projeto é uma aposta na valorização do conhecimento, da ciência e dos nossos colaboradores altamente qualificados. Investir de forma sustentada no desenvolvimento da medicina do futuro, uma medicina preventiva e personalizada, é algo em que acreditamos e que temos vindo a fazer ao longo dos últimos 15 anos”, explica o diretor-geral da empresa. “Esta infraestrutura permite-nos dar um salto tecnológico e avançar na cadeia de valor, possibilita-nos produzir medicamentos inovadores para doenças atualmente sem tratamento. Queremos aumentar não só a competitividade da empresa como a competitividade do nosso país num setor de ponta como é o da biotecnologia”, afirma André Gomes.

“Com o investimento nestas novas salas, foi já possível dar início ao projeto Stroke Terapy, que através de células estaminais visa permitir a recuperação de doentes que sofreram acidentes vasculares cerebrais (AVC) isquémicos agudos. Também possibilitou o desenvolvimento de um medicamento experimental à base de células estaminais expandidas para tratar doentes mais graves com pneumonias causadas por covid-19 e o arranque do projeto RescueCord, que visa o fabrico de um novo produto de terapia celular a partir de sangue do cordão umbilical autólogo para a aplicação clínica em recém-nascidos com encefalopatia hipóxico-isquémica”, explica a empresa.

Ao Dinheiro Vivo, André Gomes fala sobre o projeto e os desafios da Crioestaminal.

Porque consideram que se enquadra em Portugal este investimento que agora se inaugura? E qual a importância para a região de Centro?

Por um lado, a terapia celular é uma grande aposta da medicina do futuro, por outro em Portugal contribuímos ativamente para a formação de quadros superiores de excelência, facto reconhecido internacionalmente. Deste modo, estão naturalmente reunidas as condições para desenvolvermos projetos inovadores na área da biotecnologia de modo a possibilitarmos novos tratamentos com células estaminais.

Os polos de desenvolvimento biotecnológico localizam-se frequentemente nos grandes centros urbanos, em Portugal o maior parque de biotecnologia do país, o Biocant Park, no qual a Crioestaminal tem o seu laboratório localiza-se em Cantanhede, contanto com mais de 700 investigadores o que assume grande impacto na economia local, uma vez que promove a retenção de pessoas na região centro.

As apostas são AVC, doenças autoimunes e covid, que imagino tenha sido uma adição de última hora. Porque decidiram juntar aqui esta aposta e como se traduz em termos práticos?

Nos últimos meses, perante a urgência da situação, tal como muitos outros grupos de investigação e empresas em todo o mundo, dedicamos todos os nossos esforços a tentar ajudar no combate a esta pandemia. Tirando partido de mais de 15 anos de experiência em projetos de investigação com células estaminais, em colaboração com hospitais e centros de I&D em Portugal, e da nossa equipa de técnicos e investigadores altamente qualificados, criamos uma equipa de trabalho que tem vindo a desenvolver um medicamento experimental para tratamento de doentes com pneumonias graves associadas à covid-19.

A utilização de células estaminais do tecido do cordão umbilical (células estaminais mesenquimais) tem vindo a ser testada na China, EUA e alguns países europeus, e revelaram uma reversão notável dos sintomas, mesmo em condições críticas, devido às suas propriedades imunomoduladoras e reparadoras destas células.

Há uma ligação estreita à universidade. Em que medida estas relações fazem cada vez mais sentido?

Estas relações fazem todo o sentido porque os investigadores das universidades têm know-how que nos ajuda a desenvolver os nossos projetos, o que aliado à nossa visão, permite colaborações muito frutíferas. No caso de desenvolvimento de novas terapias, é nos hospitais que depois se consegue fazer a aplicação em doentes, promovendo nós a ponte entre as Universidades e os Hospitais, sem a qual todo o processo ficaria, de algum modo, incompleto.

Quantas pessoas estarão ali localizadas – e são novos recrutamentos?

Na nova unidade de produção de medicamentos para terapias celulares trabalham oito pessoas, duas das quais novos recrutamentos, as restantes foram integradas a partir da nossa equipa de técnicos superiores de laboratório e da nossa equipa de I&D.

Tiveram dificuldade em recrutar talento?

No que respeita ao recrutamento para as áreas de desenvolvimento científico, não temos sentido dificuldade em recrutar talento, acredito que quer pelo desafio dos nossos projetos quer pela localização da Crioestaminal.