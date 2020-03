Fosun doa 70 mil unidades de equipamento médico ao SNS

O Grupo Fosun anunciou esta segunda-feira que vai doar 70 mil unidades de equipamento médico ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) para lidar com a epidemia de coronavírus.

O grupo chinês – dono da Fidelidade – adianta, em comunicado, que o equipamento que será doado inclui mais de 40 mil máscaras, fatos de proteção e 20 mil testes.

A carga vem num avião que traz “cerca da 180 m3 de equipamentos, onde se incluem 1 milhão de máscaras para uso pelos profissionais de saúde, das quais 700 mil serão entregues de forma imediata ao SNS, que os adquiriu, bem como 200 mil testes desenvolvidos pelo departamento médico da Fosun, a Fosun Pharma, que têm certificação CE (Comunidade Europeia)”.

Adianta que este primeiro avião proveniente de Xangai “transporta também equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde, que serão doados ao Estado Português pelo Grupo Fosun, bem como testes de despiste do COVID-19, com o apoio da Luz Saúde, do Millennium bcp e da Fidelidade. Com este donativo a Fosun reafirma, assim, o seu compromisso estratégico com Portugal”, adianta.

Portugal regista 140 vítimas mortais e 6048 casos confirmados relativos à epidemia que começou na China e se espalhou por todo o mundo.