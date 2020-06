1522 mortos e 37336 casos confirmados de covid-19 em Portugal

Já há 1522 mortos e 37336 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais duas mortes e 300 novos casos nas últimas 24 horas.

O total de casos recuperados é de 23 212. Há 423 pessoas infetadas internadas, 71 nos cuidados intensivos.

Segundo a DGS os sintomas de covid-19 registados são: febre em 29% dos casos, tosse em 38%, dificuldade respiratória em 11%, cefaleia em 20%, dores musculares em 21% e fraqueza generalizada em 15%.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 353 178 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 314 526 não confirmados e 1316 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 30 810 pessoas em Portugal.

O Norte regista o maior número de óbitos, 813, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 431, a região centro com 246, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com dois mortos. Na Madeira não há mortos a lamentar.

São nove os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados: Lisboa lidera com 2922, Sintra com 1983, Vila Nova de Gaia com 1600, Porto com 1414, Loures com 1492, Matosinhos com 1292, Amadora com 1290, Braga com 1256, e Gondomar com 1093.

O novo ministro das Finanças defendeu esta terça-feira, no Parlamento, que o Orçamento do Estado Suplementar não tem cortes nas prestações sociais, nem aumentos de impostos, ao contrário do que aconteceu com o Governo de Passos Coelho.

“Queria destacar um aspeto fundamental e absolutamente diferente do que foi aplicado em crises e orçamentos suplementares anteriores”, começou por indicar João Leão. “Tem a ver com o que este suplementar não tem: não tem cortes no Estado Social, nas prestações sociais. Não impõe nenhum aumento de impostos”, sublinhou.

Os sintomas do novo coronavírus:

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS