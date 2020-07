Já há 1644 mortos e 45277 infetados por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais 13 mortos e 418 novos casos nas últimas 24 horas.

O total de casos recuperados é de 30049 (mais 335). Há 13 584 doentes ativos (mais 70) a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

Estão internados 487 doentes (menos 25), 73 dos quais nos cuidados intensivos.

O Norte regista o maior número de óbitos, 821, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 527, a região centro com 248, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com 18. Na Madeira não há mortos a lamentar.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 398 922 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 352 165 não confirmados e 1480 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 34 102 pessoas em Portugal.

São 11 os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados (a DGS não fez alterações nos últimos dias nos números desta tabela): Lisboa lidera com 3645, Sintra com 2850, Loures com 1910, Amadora com 1780, Vila Nova de Gaia com 1678, Porto com 1414, Matosinhos com 1292, Braga com 1256, Odivelas com 1183, Gondomar com 1093 e Cascais com 1061.

Os números relativos aos concelhos não sofreram alterações esta semana, uma situação explicada no boletim de hoje que indica que ainda não foi feita a atualização, porque a DGS está a verificar “todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde” e espera ter esta tarefa “concluída nos próximos dias”.

Pelo menos 549 mil mortos e mais de 12 milhões de infetados por covid-19 no mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 549.701 pessoas e infetou mais de 12 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da Agência France Presse (AFP) baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 11:00 de Lisboa, já morreram pelo menos 549.701 pessoas e há mais de 12.066.880 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 6.431.400 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 132.309 e 3.055.144 casos, respetivamente. Pelo menos 953.420 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 67.964 mortes para 1.713.160 casos, o Reino Unido, com 44.517 mortes (286.979 casos), Itália, com 34.914 mortos (242.149 casos), e México, com 32.796 mortes (275.003 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.581 casos (nove novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 78.590 curados.

A Europa totalizou 201.080 mortes para 2.780.745 casos, Estados Unidos e Canadá 141.077 mortes (3.161.512 casos), América Latina e Caraíbas 135.483 mortes (3.108.263 casos), Ásia 40.586 mortes (1.611.883 casos), o Médio Oriente 19.101 mortes (869.766 casos), África 12.239 mortes (524.094 casos) e Oceânia 135 mortes (10.619 casos).

A AFP indica que este balanço foi realizado com base em dados recolhidos pela agência junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

