Já há 1682 mortos e 48077 infetados por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais 312 infetados e três mortos em 24 horas.

O total de casos recuperados é de 32790. Estão internados 447 doentes, 67 dos quais nos cuidados intensivos.

O Norte regista o maior número de óbitos, 827, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 555, a região centro com 251, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com 19. Na Madeira não há mortos a lamentar.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 415 851 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 366 039 não confirmados e 1735 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 35 150 pessoas em Portugal.

Em relação ao número de pessoas infetadas por concelho do País. os dados não são alterados desde quarta-feira, dia 15. São 11 os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados: Lisboa lidera com 4084, Sintra com 3219, Loures com 2088, Amadora com 1989, Vila Nova de Gaia com 1756, Porto com 1427, Odivelas com 1349, Matosinhos com 1304, Braga com 1260, Cascais com 1212 e Gondomar com 1097.

Pelo menos 590 mil mortos e mais de 13,8 milhões de infetados por covid-19 no mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 590.132 pessoas e infetou mais 13,8 milhões em todo o mundo, desde dezembro, segundo o mais recente balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, até às 11:00 de hoje, de Lisboa, já morreram pelo menos 590.132 pessoas e há mais de 13.835.110 casos infetados em 196 países e territórios, desde o início da epidemia, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 7.547.500 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 138.360 e 3.576.430, respetivamente. Pelo menos 1.075.882 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 76.688 mortes e 2.012.151 casos, Reino Unido, com 45.119 mortes (292.552 casos), México com 37.574 mortes (324.041 casos) e Itália com 35.017 mortos (243.736 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.622 casos (10 novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.737 curados.

A Europa totalizou 204.487 mortes para 2.906.930 casos, América Latina e Caraíbas 154.780 mortes (3.639.722 casos), Estados Unidos e Canadá 147.220 mortes (3.685.512 casos), Ásia 47.195 mortes (1.950.408 casos), Médio Oriente 21.927 mortes (975.369 casos), África 14.378 mortes (664.355 casos) e Oceânia 145 mortes (12.819 casos).

A AFP avisa que, devido a correções pelas autoridades ou a publicação tardia dos dados, os valores de aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

