Já há 1691 mortos e 48771 infetados por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais 135 infetados e dois mortos em 24 horas.

O total de casos recuperados é de 33547. Estão internados 454 doentes, 61 dos quais nos cuidados intensivos.

O Norte regista o maior número de óbitos, 827, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 564, a região centro com 251, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com 19. Na Madeira não há mortos a lamentar.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 420 635 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 370 304 não confirmados e 1560 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 35 073 pessoas em Portugal.

São 12 os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados: Lisboa lidera com 4240, Sintra com 3476, Loures com 2197, Amadora com 2090, Vila Nova de Gaia com 1786, Porto com 1437, Odivelas com 1425, Matosinhos com 1313, Cascais com 1302, Braga com 1265, Gondomar com 1102 e Oeiras com 1030.

Pandemia já provocou mais de 606 mil mortes e 14,5 milhões de infetados

A pandemia de covid-19 já provocou 606.605 mortos em todo o mundo, entre os 14.528.490 de casos, segundo um balanço da agência France Presse (AFP) baseado em dados oficiais.

Pelo menos 7.935.600 pessoas conseguiram curar-se da doença, em 196 países desde o início da pandemia, de acordo com dados da AFP, às 12:00.

No domingo, foram registados 4.584 óbitos e 224.583 novos casos em todo o mundo, com o maior número de novos mortos a ser registado no Brasil (716), na Índia (681) e nos Estados Unidos (514).

Os Estados Unidos são o país mais afetado tanto em número de mortos como em casos, com 140.534 mortos em 3.773.260 casos registados, segundo a contagem da Universidade John Hopkins, que indica que há neste país pelo menos 1.131.121 pessoas foram consideradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 79.488 mortos em 2.098.389 casos, o Reino Unido com 45.300 mortos em 294.762 casos, o México com 39.184 mortos em 344.244 casos e a Itália com 35.045 mortos em 244.434 casos.

Entre os países mais afetados, a Bélgica é o que concentra um maior número de mortos em relação à sua população, com 85 mortos por cada 100 mil habitantes, seguida pelo Reino Unido (67), Espanha (61), Itália (58) e Suécia (56).

A China, sem contabilizar os territórios de Macau e Hong Kong, declarou oficialmente 83.682 casos (22 novos entre domingo e segunda), dos quais 4.634 mortos (0 novos) e 78.799 curados.

A Europa totalizava hoje, ao meio-dia, 205.420 mortos em 2.951.326 casos, a América Latina e Caraíbas 162.462 mortes em 3.830.779 casos, os Estados Unidos e o Canadá 149.416 mortes em 3.883.598 casos, a Ásia 50.972 mortes em 2.114.908 casos, o Médio Oriente 23.017 mortes em 1.010.923 casos, a África 15.166 mortes em 723.293 casos e a Oceânia 152 mortes em 13.672 casos.

Segundo a AFP, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de contaminações, dado que alguns países testam apenas os casos mais graves, outros utilizam testes prioritários para a triagem e vários países mais pobres dispõem de capacidades limitadas de despistagem.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

