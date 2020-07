Já há 1697 mortos e 48898 infetados por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais 127 infetados e seis mortos em 24 horas.

Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos, soma hoje 24.470 casos, mais 101 infetados do que na véspera e mais seis mortos.

O total de casos recuperados é de 33769. Estão internados 439 doentes, 62 dos quais nos cuidados intensivos.

O Norte regista o maior número de óbitos, 827, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 570, a região centro com 251, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com 19. Na Madeira não há mortos a lamentar.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 423 040 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 372 526 não confirmados e 1616 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 35 077 pessoas em Portugal.

A lista de casos confirmados distribuídos por concelho não foi atualizada desde ontem. São 12 os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados: Lisboa lidera com 4240, Sintra com 3476, Loures com 2197, Amadora com 2090, Vila Nova de Gaia com 1786, Porto com 1437, Odivelas com 1425, Matosinhos com 1313, Cascais com 1302, Braga com 1265, Gondomar com 1102 e Oeiras com 1030.

Pandemia já provocou mais de 610 mil mortes e 14,7 milhões de infetados

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 610.604 mortos em todo o mundo, entre os 14.736.130 casos de infeção diagnosticados, segundo um balanço da agência France Presse (AFP) baseado em dados oficiais.

Pelo menos 8.150.900 pessoas conseguiram curar-se da doença, em 196 países e territórios desde o início da pandemia, de acordo com dados da AFP, às 12:00.

Na segunda-feira, foram registados 4.323 novos óbitos e 212.052 novos casos em todo o mundo. Os países com o maior número de novos mortos registados na segunda-feira foram o Brasil (632), a Índia (587) e nos Estados Unidos (435).

Os Estados Unidos são o país mais afetado tanto em número de mortos como em casos, com 140.909 mortos em 3.830.121 casos registados, segundo a contagem da Universidade John Hopkins, que indica que neste país pelo menos 1.160.087 pessoas já foram consideradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 80.120 mortos em 2.118.646 casos, o Reino Unido, com 45.312 mortos (295.372 casos), o México, com 39.485 mortos (349.396 casos), e a Itália, com 35.058 mortos em 244.624 casos.

Entre os países mais afetados, a Bélgica é o que concentra um maior número de mortos em relação à sua população, com 85 mortos por cada 100 mil habitantes, seguida pelo Reino Unido (67), Espanha (61), Itália (58) e Suécia (56).

A China, sem contabilizar os territórios de Macau e Hong Kong, declarou oficialmente 83.693 casos (11 novos entre segunda-feira e hoje), dos quais 4.634 mortos (0 novos) e 78.817 curados.

A Europa totalizava hoje, ao meio-dia, 205.816 mortos em 2.971.431 casos, a América Latina e Caraíbas 164.216 mortes em 3.880.684 casos, os Estados Unidos e o Canadá 149.793 mortes (3.941.552 casos), a Ásia 51.805 mortes (2.166.106 casos), o Médio Oriente 23.403 mortes (1.024.374 casos), a África 15.416 mortes (737.948 casos) e a Oceânia 155 mortes em 14.043 casos.

Segundo a AFP, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de contaminações, dado que alguns países testam apenas os casos mais graves, outros utilizam testes prioritários para a triagem e vários países mais pobres dispõem de capacidades limitadas de despistagem.

O balanço da AFP foi realizado a partir de dados recolhidos pelos escritórios da agência junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A doença covid-19 é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

De acordo com o último boletim epidemiológico, de segunda-feira, desde o início da pandemia registam-se em Portugal 4.771 casos de infeção e morreram 1.691 pessoas.

Os sintomas do novo coronavírus:

