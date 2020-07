Já há 1702 mortos e 49150 infetados por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quarta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais cinco mortes e 252 casos nas últimas 24 horas.

O total de casos recuperados é de 33999. Estão internados 439 doentes, 59 dos quais nos cuidados intensivos.

O Norte regista o maior número de óbitos, 827, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 574, a região centro com 252, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com 19. Na Madeira não há mortos a lamentar.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 425 124 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 374 368 não confirmados e 1606 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 35 040 pessoas em Portugal.

A lista de casos confirmados distribuídos por concelho não foi atualizada desde segunda-feira. São 12 os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados: Lisboa lidera com 4240, Sintra com 3476, Loures com 2197, Amadora com 2090, Vila Nova de Gaia com 1786, Porto com 1437, Odivelas com 1425, Matosinhos com 1313, Cascais com 1302, Braga com 1265, Gondomar com 1102 e Oeiras com 1030.

Açores com mais um doente recuperado e sem novos casos

O número de casos positivos ativos de covid-19 caiu para oito nos Açores, depois de se registar uma recuperação e de as análises realizadas nas últimas 24 horas não terem revelado novos casos, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Autoridade de Saúde Regional dá nota de “um caso de recuperação”, de uma mulher, “de 42 anos, residente na ilha de São Miguel”, e adianta que não foram detetados novos casos nas 1.293 análises realizadas nas últimas 24 horas.

Assim, a região mantém oito casos positivos ativos, seis na ilha de São Miguel, um na Terceira o outro na ilha das Flores.

Desde o início do surto, foram detetados na região 161 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, tendo-se registado 16 mortes de pessoas infetadas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 616 mil mortos e infetou quase 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Os sintomas do novo coronavírus:

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS