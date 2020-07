Já há 1712 mortos e 49692 infetados por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais sete mortos e 313 casos nas últimas 24 horas.

Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos, soma hoje 25.110 casos, mais 253 infetados do que na véspera e seis do total de sete mortos desde quinta-feira.

O total de casos recuperados é de 34 687. Estão internados 420 doentes, 52 dos quais nos cuidados intensivos.

O Norte regista o maior número de óbitos, 828, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 582, a região centro com 252, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com 20. Na Madeira não há mortos a lamentar.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 429 254 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 378 018 não confirmados e 1544 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 34 870 pessoas em Portugal.

A lista de casos confirmados distribuídos por concelho não foi atualizada desde segunda-feira. São 12 os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados: Lisboa lidera com 4240, Sintra com 3476, Loures com 2197, Amadora com 2090, Vila Nova de Gaia com 1786, Porto com 1437, Odivelas com 1425, Matosinhos com 1313, Cascais com 1302, Braga com 1265, Gondomar com 1102 e Oeiras com 1030.

