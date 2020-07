Já há 1722 mortos e 50410 infetados por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais 111 casos e três mortos em 24 horas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos de covid-19, totaliza hoje 25.617, mais 68 do que no dia anterior.

O total de casos recuperados é de 35626. Estão internados 402 doentes, 41 dos quais nos cuidados intensivos.

O Norte regista o maior número de óbitos, 828, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 591, a região centro com 252, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com 21. Na Madeira não há mortos a lamentar.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 435 789 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 383 783 não confirmados e 1596 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 35 335 pessoas em Portugal.

A lista por concelho com o número de casos foi atualizada pela última vez esta segunda-feira. São 13 os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados: Lisboa lidera com 4408, Sintra com 3695, Loures com 2284, Amadora com 2185, Vila Nova de Gaia com 1805, Odivelas com 1512, Porto com 1447, Cascais com 1382, Matosinhos com 1316, Braga com 1269, Gondomar com 1107, Oeiras com 1073 e Vila Franca de Xira com 1026.

Mais de 654 mil mortos e 16,5 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus já provocou a morte de pelo menos 654.477 pessoas e infetou 16.514.500 em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP).

De acordo com os dados da AFP, que se reportam às 11:00 de hoje, há apelo menos 9.347.300 pessoas consideradas curadas.

O balanço indica ainda que, na segunda-feira, foram registados 4.418 mortes e 218.588 novos casos. Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus últimos balanços foram os Estados Unidos (679 óbitos), a Índia (654) e o Brasil (614).

Os Estados Unidos são o país mais afetado, tanto em mortes como em casos, com 148.056 óbitos em 4.294.770 casos registados, de acordo com a contagem da Universidade John Hopkins. Pelo menos 1.325.804 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais atingidos são o Brasil, com 87.618 mortes em 2.442.375 casos, o Reino Unido, com 45.759 mortes (300.111 casos), o México, com 44.022 mortes (395.489 casos), e a Itália, com 35.112 mortes (246.286 casos).

Entre os países mais duramente atingidos, a Bélgica é aquele que tem o maior número de óbitos em relação à sua população, com 85 mortes por 100.000 habitantes, seguida pelo Reino Unido (67), Espanha (61), Itália (58) e Suécia (56).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente 83.959 casos (68 novos casos nas últimas 24 horas), incluindo 4.634 mortes e 78.934 recuperados.

A Europa totalizava, às 11:00 de hoje, 208.412 mortes para 3.096.971 casos, a América Latina e Caraíbas 185.993 mortes (4.445.706 casos), os Estados Unidos e Canadá 156.975 óbitos (4.408.681 casos), a Ásia 58.743 mortes (2.576.309 casos), o Médio Oriente 25.983 óbitos (1.107.841 casos), África 18.173 mortes (861.970 casos) e a Oceânia 198 mortes para 17.029 casos do novo coronavírus.

Esta avaliação foi realizada utilizando dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A AFP sublinha que o número de infeções registadas reflete apenas uma parcela do número real de casos, uma vez que muitos países não têm recursos suficientes para rastrear o SARS-CoV-2 em larga escala.

Os sintomas do novo coronavírus:

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS