Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais duas pessoas e foram confirmados mais 120 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira (11 de agosto), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 52945 infetados, 38760 recuperados (mais 160) e 1761 vítimas mortais no país.

Há um aumento ligeiro no número de casos confirmados, uma subida de 0,23%, o que está abaixo da média diária de casos nos últimos sete dias, que rondou os 180,6 casos. O número de casos recuperados aumentou para 38760, mais 160 que no dia anterior.

Durante o dia de segunda-feira não se registaram em Portugal quaisquer novos internamentos motivados pela covid-19. No entanto, há seis novas entradas em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 20,7%).

736.828 mortos no mundo

A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 736.828 mortos em todo o mundo desde o aparecimento da doença na China em dezembro, segundo o balanço hoje às 11h00 TMG (12h00 em Lisboa) da agência France-Presse.

Mais de 20.122.700 casos foram diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, dos quais 12.080.900 foram considerados curados.

O número de casos diagnosticados só reflete, no entanto, uma fração do número real de infeções, já que alguns países testam apenas casos graves, outros fazem os testes para rastreio e muitos países mais pobres têm uma capacidade limitada de fazer testes.

Nas últimas 24 horas foram registados 5.035 mortos e 232.781 infetados em todo o mundo. Os países que registaram mais novas mortes foram a Índia (871 novos óbitos), o México (705) e o Brasil (703).

Os Estados Unidos são o país mais afetado tanto em número de mortos como de casos, com 163.465 mortes em 5.094.565 infetados, segundo os dados da Universidade Jonhs Hopkins.

Após os Estados Unidos, os países mais atingidos são o Brasil, com 101.752 mortos em 3.057.470 casos, o México com 53.003 óbitos (485.836 casos), o Reino Unido, com 46.526 mortos (311.641 casos), e a Índia, com 45.257 óbitos para 2.268.675 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Apenas 2,9% da população tem anticorpos ao vírus ao coronavírus

A percentagem da população portuguesa com anticorpos (seroprevalência) ao coronavírus SARS-Cov-2 é estimada em 2,9%, um valor inferior ao necessário para alcançar uma potencial imunidade de grupo, revelam os resultados preliminares do Inquérito Serológico Nacional Covid-19 hoje divulgados.

Os resultados do primeiro Inquérito Serológico Nacional Covid-19 concluem que “Portugal regista uma seroprevalência global de 2,9% de infeção pelo novo coronavírus na sua população [perto de 300.000 pessoas], não tendo sido encontradas diferenças significativas entre regiões e grupos etários, refere em comunicado o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), promotor do estudo.

A seroprevalência foi mais elevada nas pessoas que relataram ter tido um contacto prévio com um caso suspeito ou confirmado de covid-19 (22,3% versus 2,0%) e naqueles com sintomatologia compatível com a doença – febre, arrepios, astenia, odinofagia, tosse, dispneia, cefaleias, náuseas/vómitos e diarreia – (6,5% contra 2,0%).

Cerca de 44% das pessoas com anticorpos específicos contra o novo coronavírus não referiram qualquer sintoma anterior de covid-19.

As conclusões apontam que as diferenças entre a percentagem da população com anticorpos à covid-19 e o número de casos de infeção reportados se devem à dificuldade dos sistemas de vigilância em captarem casos ligeiros ou assintomáticos da doença.

O inquérito teve como objetivo “caracterizar a distribuição dos anticorpos específicos contra SARS-CoV-2”, determinar a extensão da infeção na população residente em Portugal, determinar e comparar a seroprevalência por grupo etário e por Região de Saúde e a fração de infeções assintomáticas.

Relativamente à distribuição por sexo, o estudo indica que a seroprevalência estimada foi mais elevada nos homens (4,1%) do que nas mulheres (1,8%).

Analisando as idades, verificaram-se valores semelhantes para os grupos etários em estudo, variando entre 2,2% (dos 10 aos 19 anos) e 3,2% (dos 40 aos 59 anos).

Entre as diferentes Regiões de Saúde, a percentagem da população com anticorpos ao SARS-Cov-2, que causa a doença covid-19, variou entre 1,2% no Alentejo e 3,5% em Lisboa e Vale do Tejo, “embora sem significância estatística”.

Por nível de escolaridade observaram-se “diferenças estatisticamente significativas” entre os valores de seroprevalência estimados, que se revelou mais elevado nas pessoas que completaram o ensino secundário (6,4%) e mais baixo nos que concluíram o ensino superior (1,4%).

Para a coordenadora do inquérito, Ana Paula Rodrigues, os resultados encontrados “aconselham a manutenção das recomendações de proteção individual e coletiva para todos os indivíduos, independentemente do respetivo nível de anticorpos específicos contra SARS-CoV-2”.

Mostram também “a necessidade de monitorizar a evolução da seroprevalência destes anticorpos na população, de acordo com a evolução da epidemia em Portugal”, afirma Ana Paula Rodrigues citada no comunicado.

O trabalho de campo do inquérito decorreu entre 21 de maio e 08 de julho, tendo sido recrutados 2.301 participantes, com idade superior a um ano, distribuídos por todas as regiões de saúde do continente, Açores e Madeira.

Os resultados revelam também uma seroprevalência global de acordo com valores obtidos noutros estudos seroepidemiológicos de base populacional e âmbito nacional realizados noutros países, acrescenta.

Os testes foram feitos em 96 laboratórios de análises clínicas 18 hospitais do Serviço Nacional de Saúde parceiros no Inquérito serológico Nacional.

