241 novos casos de covid-19 em Portugal

Há mais 241 novos casos de doentes de covid-19 nas últimas 24 horas e mais duas mortes. No total, e segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado, registaram-se em Portugal, desde que a pandemia começou, 55.452 infetados e 1.794 vítimas mortais. Recuperados são 40.652, mais 179 do que na véspera.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de novos infetados, 127 nas últimas 24 horas, bem como a única a registar novos óbitos. O Norte tem 67 novos casos, seguindo-se o Alentejo com mais 17 e a região Centro com mais 14. No Algarve foram confirmados sete novos infetados, o mesmo número que nos Açores. Já na Madeira há mais dois doentes com covid-19.

Em contrapartida, os doentes internados são, agora, 316, menos cinco que na sexta-feira. Já os internados em unidades de cuidados intensivos cresceu: há mais um num total de 42 doentes.

Mais de 800 mil pessoas no mundo já morreram da covid-19

O novo coronavírus matou mais de 800 mil pessoas no mundo desde o início da pandemia na China em dezembro, segundo uma contagem realizada hoje pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais, às 12:00 de Lisboa.

No total, 800.004 mortes foram registadas em todo o mundo entre os 23.003.079 casos notificados.

O número de mortes por covid-19 duplicou desde 06 de junho e mais de 100 mil novas mortes foram registadas em 17 dias, desde 05 de agosto.

Passaram-se 147 dias entre o anúncio da primeira morte oficial na China e o registo de 400.000 mortes em todo o mundo e outros 77 dias para ultrapassar a marca de 800.000 mortes contabilizadas.

A América Latina e o Caribe, a região mais afetada do mundo em número de mortes (254.897) e casos (6.575.960), registou 17.095 novas mortes de covid-19 nos últimos sete dias, número ligeiramente abaixo do a semana anterior.

No últimos sete dias, a Ásia registou 8.501 mortes, Canadá e Estados Unidos 6.964, Europa 2.550, África 2.227, Médio Oriente 2.188 e Oceania 99 óbitos.

No total, depois da América Latina, a Europa teve 212.533 mortes para 3.681.448 casos, à frente do Canadá e dos Estados Unidos (184.516 mortes, 5.749.093 casos), a Ásia (86.288, 4.410.622) e o Médio Oriente (33.930, 1.389.619).

A África, com 27.319 mortes registadas de 1.169.204 casos oficialmente declarados, continua a ser o continente menos afetado depois da Oceania (521 mortes, 27.133 casos).

Os Estados Unidos são o país com mais mortes na última semana (6.927), à frente do Brasil (6.835), Índia (6.809), México (3.702) e Colômbia (2.076).

O ritmo de aumento do número de óbitos neste período, entretanto, caiu para o México (-19%), Colômbia (-7%), EUA (-5%) e Brasil (-2%), mas cresceu na Índia, com + 5%.

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que regista o maior número de mortes em relação à sua população, com 86 mortes por 100.000 habitantes, seguida pelo Peru (83), Espanha (62), o Reino Unido (61) e Itália (59).

África contabiliza hoje 27.322 mortes provocadas pela pandemia

O número de mortes por covid-19 em África é hoje de 27.322, mais 354 do que na sexta-feira, num universo de 1.168.185 infetados no continente, cujas regiões Austral e do Norte são as mais afetadas, segundo dados oficiais.

O número de mortes causadas pelo vírus SARS-CoV-2 no continente africano nas últimas 24 horas foi de 354 e foram registadas mais 9.968 pessoas infetadas, tendo 889.388 sido declaradas como recuperadas, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 países-membros da organização.

O maior número de casos e de mortos de covid-19 continua a registar-se na África Austral, com 642.043 infetados e 13.708 vítimas mortais.

Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 603.338 doentes infetados e 12.843 mortos.

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem agora 206.674 pessoas infetadas e 7.861 mortos e na África Ocidental o número de casos subiu para 153.182 e o de vítimas mortais para 2.304.

Na região da África Oriental, o número de casos de covid-19 é hoje de 113.728 e 2.427 mortos e na África Central são contabilizados hoje 52.558 casos de infeção e 1.022 óbitos.

O Egito é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, contabilizando 97.148 infetados e 5.231 óbitos, seguindo-se a Argélia, com 41.111 e 1.405 mortes.

Entre os cinco países mais afetados, estão também a Nigéria, que regista 51.304 infetados e 996 óbitos, e o Sudão, com 12.623 casos e 812 vítimas mortais.

Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de casos (tem hoje 3.412 casos e 37 mortos), seguindo-se Moçambique (3.195 casos e 20 mortos), Guiné-Bissau (2.149 casos e 33 mortos), Angola (2.068 infetados e 94 mortos) e São Tomé e Príncipe (891 casos e 15 mortos), de acordo com os dados divulgados pelas autoridades oficiais destes países.

Brasil soma 1.054 mortes e 30.355 casos nas últimas 24 horas

O Brasil somou 1.054 mortes e 30.355 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 113.358 óbitos e 3.532.330 infetados.

De acordo com a tutela, 374 das 1.504 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas só foram incorporadas nos dados de hoje, após confirmação da causa de óbito.

As autoridades investigam ainda a eventual relação de 3.201 mortes com a doença causada pelo novo coronavírus, que tem agora uma taxa de letalidade de 3,2% no país sul-americano.

Além de ser o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, apenas atrás dos Estados Unidos da América, o Brasil é também a segunda nação com maior número de pacientes recuperados (2.670.755), sendo que 748.217 infetados continuam sob acompanhamento médico.

Em território brasileiro, o foco da pandemia encontra-se em São Paulo, o estado mais rico e populoso do país, com cerca de 46 milhões de habitantes, que concentra oficialmente 735.960 pessoas diagnosticadas com covid-19 e 28.155 vítimas mortais.