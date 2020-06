Já há 39 392 infetados e 1534 óbitos por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais quatro mortes e 259 casos nas últimas 24 horas.

O total de casos recuperados é de 25 548. Há 424 pessoas infetadas internadas, 72 nos cuidados intensivos. 164 dos 259 novos infetados (63%) têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo a DGS os sintomas de covid-19 registados são: febre em 28% dos casos, tosse em 38%, dificuldade respiratória em 11%, cefaleia em 20%, dores musculares em 21% e fraqueza generalizada em 15%.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 364 305 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 323 131 não confirmados e 1782 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 30 426 pessoas em Portugal.

O Norte regista o maior número de óbitos, 814, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 440, a região centro com 248, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com dois mortos. Na Madeira não há mortos a lamentar.

São nove os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados: Lisboa lidera com 3150, Sintra com 2272, Vila Nova de Gaia com 1611, Loures com 1654, Porto com 1414, Amadora com 1436, Matosinhos com 1292, Braga com 1256, e Gondomar com 1093.

Os gastos que os portugueses pretendem fazer com as férias estão 32% abaixo do ano passado, situando-se agora nos 900 euros em média.

A pandemia de covid-19 influenciou por completo a escolha dos destinos de férias dos portugueses – o próprio Governo desaconselha idas para fora da Europa. E isso reflete-se na vontade expressada no mais recente inquérito do Observador Cetelem: 97% admitem ficar por terras nacionais “devido à situação pandémica que o país e o mundo atravessam e devido à incerteza que ainda existe sobre fronteiras”, segundo um inquérito realizado pelo Observador Cetelem. E 98% vão fazer férias em Portugal e no estrangeiro.

A Segurança Social vai pagar diretamente aos trabalhadores que estiveram em lay-off um bónus em julho para compensar a perda de rendimento.

“O complemento de estabilização, esse dirigido aos trabalhadores, será pago diretamente aos trabalhadores, com vencimento até dois salários mínimos nacionais (1270 euros) e com perda de rendimento e a Segurança Social pagará em julho diretamente aos trabalhadores”, garantiu Ana Mendes Godinho na audição na Comissão de Orçamento e Finanças (COF).

