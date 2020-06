Já há 40415 infetados e 1549 óbitos por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais seis mortes e 311 casos nas últimas 24 horas.

O total de casos recuperados é de 26 382. Há 436 pessoas infetadas internadas, 67 nos cuidados intensivos.

Segundo a DGS os sintomas de covid-19 registados são: febre em 28% dos casos, tosse em 37%, dificuldade respiratória em 10%, cefaleia em 20%, dores musculares em 21% e fraqueza generalizada em 15%.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 371 024 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 329 085 não confirmados e 1524 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 31 113 pessoas em Portugal.

O Norte regista o maior número de óbitos, 815, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 453, a região centro com 248, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com três mortos. Na Madeira não há mortos a lamentar.

São 10 os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados: Lisboa lidera com 3277, Sintra com 2425, Loures com 1720, Vila Nova de Gaia com 1629, Amadora com 1546, Porto com 1414, Matosinhos com 1292, Braga com 1256, Gondomar com 1093, e em Odivelas com 1039.

Os cafés e as lojas vão passar a encerrar a partir das 20 horas, exceto os restaurantes para serviço de refeições, na Área Metropolitana de Lisboa, devido aos surtos de covid-19 nesta região.

“Vão ser alterados os horários de funcionamento de todos os estabelecimentos, sendo determinado o encerramento de todos os estabelecimentos às 20 horas, com exceção dos restaurantes para serviços de refeições”, anunciou o primeiro-ministro esta segunda-feira, dia 22 de junho, depois da reunião com os presidentes das Câmaras Municipais de Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas, Loures e o presidente da Área Metropolitana de Lisboa (AML). António Costa frisou que “serviço de bebidas não há, apenas serviços de refeição”.

Desde o início da pandemia de covid-19, em março, já se inscreveram nos centros de emprego quase 100 mil pessoas. O primeiro caso da doença foi detetado no dia 02 de março, mas os efeitos só começaram a fazer-se sentir em meados do mês com a declaração do estado de emergência no dia 19. No final de fevereiro estavam inscritas 315 562 pessoas, no final de maio chegava quase aos 409 mil, ou seja, 93 372 desempregado a mais, o que representa um aumento de 30% em apenas três meses.

Os sintomas do novo coronavírus:

