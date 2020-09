O médico e ex-presidente do Conselho Nacional de Ética, Miguel Oliveira da Silva, acusa a Direção-Geral da Saúde (DGS) de excesso de autoritarismo, defendendo que não é impondo regras à população que se consegue um aumento de adesão e maior disciplina.

“A DGS tem sido excessivamente autoritária”, afirmou o médico em entrevista ao jornal i publicada esta sexta-feira. “Não é impondo que se aumenta a adesão das pessoas, pelo contrário”, salientou Miguel Oliveira da Silva.

O médico defende ainda que, quando estiver pronta, “a vacina não deve ser obrigatória”.

Portugal pode estar à beira de sofrer um novo reforço de medidas restritivas impostas à população e empresas. O governo decretou situação de contingência a partir do dia 15 de setembro e o primeiro-ministro convocou uma reunião de urgência do gabinete de crise para esta sexta-feira.

Numa das últimas medidas aprovadas pelo governo, as empresas passaram a ter o poder de impor horários aos trabalhadores. No caso das escolas, o governo adotou as medidas impostas pela DGS de obrigar os alunos a partir do segundo ciclo a usar máscara facial durante horas seguidas e a praticarem o distanciamento social. Mas os pais podem pedir dispensa do uso de máscara em caso de justificação clínica, como asma ou alergias.

A Suécia foi o único país que não impôs confinamento nem obriga ao uso de máscara e a sua estratégia tem tido sucesso, sendo agora um dos países europeus com menos casos de infetados e menos mortes. Também a economia sueca sofreu apenas metade do embate que as restantes economias europeias sofreram, incluindo a portuguesa.

Tanto na Suécia como na Dinamarca, as escolas estão a funcionar normalmente, sem uso de máscara facial nem distanciamento social e o número de novos casos não tem aumentado. Em Portugal, já se têm mandado turmas inteiras para casa por se descobrirem casos de positivos.

Recentemente, milhares de pessoas juntaram-se em protestos em vários países do mundo contra a imposição de medidas restritivas e o uso forçado de máscara facial. Os protestantes acusam os governos de estarem a aproveitar a epidemia para retirar liberdade e reprimir direitos fundamentais dos cidadãos e provocar uma contínua crise económica.

A DGS anunciou ontem que Portugal registou 10 mortes e 770 novos casos positivos a covid-19 nas últimas 24 horas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) determina que todas as pessoas com doenças, como cancro, que testem positivo ao novo vírus ou sejam suspeitas de o terem contraído, caso morram, deve ser registada covid-19 como causa de morte. Apenas admite como exceções os casos das pessoas positivas a covid-19 que morram em resultado de trauma físico, como atropelamento ou crime, por exemplo.

Mesmo a realização diária, desde março, de conferências de imprensa por parte da DGS para revelar estatísticas apenas relativas à covid-19 tem sido criticada, bem como a eventualmente excessiva cobertura dos media feita à DGS e aos seus boletins.

O novo coronavírus pode provocar sintomas semelhantes aos da gripe sazonal comum, podendo ser mais grave para a população de risco também suceptível a outras doenças, mas registam-se igualmente casos de positivos sem qualquer sintoma.