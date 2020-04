AdvanceCare lança plataforma para consultas online

Chama-se AdvanceCare Link e trata-se de uma plataforma desenvolvida pela AdvanceCare para consultas online “completamente segura e simples, que será disponibilizada de forma totalmente gratuita a todos os profissionais de saúde”, revela a empresa.

O objetivo é, nesta fase de pandemia, permitir aos médicos e profissionais de saúde continuarem a dar as suas consultas ou sessões de acompanhamento à distância e com vídeo, garantindo assim a proximidade que os pacientes precisam.

Disponível para todos os profissionais de saúde, independentemente de onde trabalham e com quem trabalham, basta fazerem o registo na plataforma e estão ligados.

“Sabemos o quão importante é a prevenção, o tratamento e o acompanhamento de todos. Quando não tratamos da saúde das pessoas seja em que idade for, isso tem sempre implicações no futuro. Este é o nosso contributo para garantir que todos possam continuar a ter acesso aos cuidados de saúde e que os Profissionais de Saúde possam fazê-lo de forma segura e sempre que necessitarem”, justifica Sérgio Melro, COO da AdvanceCare.

A empresa garante que a plataforma lançada pela AdvanceCare garante “completa segurança e confidencialidade”, uma vez que as videochamadas são encriptadas e os acessos devidamente autenticados, “não existindo gravação de dados ou de outra informação do paciente”. “Como reforço de segurança, só o profissional de saúde pode iniciar e terminar a consulta online com o paciente.”

O AdvanceCare Link foi desenvolvido com tecnologia de um projeto da startup portuguesa Knok) que permite acesso por desktop ou mobile, bastando ter ligação à internet. “Os médicos e profissionais de saúde podem continuar a gerir todos os dados nos seus sistemas habituais, utilizando a plataforma apenas para o contacto mais próximo com o paciente, em formato de videochamada.”