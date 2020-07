Brasil tem 1.252 mortos e 48.105 infetados nas últimas 24 horas

O Brasil registou 1.252 mortos e 48.105 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 61.884 óbitos e 1.496.858 casos confirmados desde o início da pandemia, informou hoje o executivo.

A taxa de letalidade da doença no país continua a descer, encontrando-se hoje nos 4,1%.

De acordo com o Ministério da Saúde, 576 das 1.252 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados de hoje, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 3.931 vítimas mortais com a covid-19.

No Brasil, 852.816 pacientes já recuperaram da doença causada pelo novo coronavírus e 582.158 infetados continuam sob acompanhamento, sendo o segundo país do mundo com mais pessoas recuperadas da covid-19, apenas atrás dos Estados Unidos da América.

O país sul-americano tem hoje uma incidência de 29,4 mortes e 712,3 casos da doença por cada 100 mil habitantes, num país com uma população estimada de 210 milhões de pessoas.

São Paulo, foco da pandemia no país, totaliza 302.179 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e 15.351 vítimas mortais.

Aquele que é o estado mais rico e populoso do país, além do mais afetado pela covid-19, registou hoje um novo recorde diário de casos, com 12.244 novos infetados nas últimas 24 horas.

Segundo as autoridades de saúde estaduais, São Paulo pode chegar a 470 mil casos de covid-19 até 15 de julho. São esperados entre 18 mil e 23 mil óbitos nesse período.

Segue-se o Rio de Janeiro como o segundo estado mais afetado pela pandemia, que acumula hoje 116.823 casos de infeção e 10.332 óbitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 516 mil mortos e infetou mais de 10,71 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.