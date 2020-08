Covid-19: China autorizou uso de potencial vacina desde julho

China autorizou o uso de potenciais vacinas para a covid-19 em funcionários hospitalares, para “casos de emergência”, desde 22 de julho passado, revelou esta segunda-feira um alto responsável da Comissão de Saúde do país.

Em entrevista à televisão estatal CCTV, o diretor do Departamento de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Comissão de Saúde, Zheng Zhongwei, revelou que pessoal médico e funcionários das alfândegas foram vacinados.

“Estes grupos foram escolhidos porque têm maior exposição ao novo coronavírus. A maioria dos casos que a China agora regista são importados, então as autoridades fronteiriças são um grupo de alto risco também”, justiçou.

Zheng não detalhou quantas pessoas receberam injeções ou qual a vacina que foi administrada, entre aquelas que o país está a desenvolver.

O mesmo responsável acrescentou que o programa de vacinação vai expandir-se para pessoas que trabalham nas indústrias dos transporte e serviços ou nos mercados de rua, para “criar uma barreira de imunidade”.

Zheng indicou que “as vacinas chinesas serão acessíveis ao público”, assim que estiverem prontas e que o preço poderá ser “ainda mais baixo” do que o anunciado, na semana passada, por Liu Jingzhen, o presidente da estatal China National Biotec Group, que faz parte do grupo Sinopharm- Pharmaceutical.

Liu disse que a vacina do grupo vai estar pronta “provavelmente em dezembro”, a um preço inferior a 1.000 yuan (121 euros), e que via começar a ser comercializada assim que for concluída a terceira fase de testes, nos Emirados Árabes Unidos.

Outra das vacinas em desenvolvimento pelo país, a do Instituto Científico Militar e da biofarmacêutica chinesa CanSino Biologics, também está na terceira fase de testes, no Paquistão.

Segundo o jornal oficial China Daily, a China tem cinco vacinas candidatas que já passaram, pelo menos, na segunda fase de testes.

O período para uma vacina estar disponível para uso em massa é, por norma, de entre 12 a 18 meses, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Pequim acelerou o processo devido à emergência de saúde pública e tem permitido que algumas das fases de teste sejam realizadas em simultâneo.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 805 mil mortos e infetou mais de 23 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Existem várias estirpes de coronavírus e o novo – que causa a doença Covid-10 – tem sofrido diversas mutações.

Em Portugal, a taxa de mortalidade (mortes por casos de infetados confirmados) por Covid-19 ronda os 3% mas pode ser bastante inferior já que não se sabe ao certo quantas pessoas já estiveram em contacto com o vírus, que em grande parte da população não causa qualquer sintoma.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou na semana passada que a obrigatoriedade de tomar a vacina Covid-19 em Portugal “é uma decisão que ainda não está tomada”. O jornal Público noticia esta segunda-feira que especialistas apontam que os partidos teriam de aprovar mudanças na lei no país para tornar obrigatória qualquer vacinação.

Em Portugal, existe um Plano Nacional de Vacinação (PNV) suportado pelo Estado, mas é opcional, não podendo ser imposto aos cidadãos, que estão protegidos pela lei fundamental do país. Há famílias que seguem o PNV na íntegra, outras que apenas o seguem parcialmente e algumas que não o seguem.