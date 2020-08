Covid-19. Há 238 novos casos, 36 783 recuperados e 2 mortes

Há 238 novos casos de covid-19 em Portugal, elevando para 14 527 o número total de doentes ativos no país. Os dados são do relatório da situação epidemiológica da DGS e que mostram que, desde o início da pandemia, registaram-se 51 310 casos e 1737 óbitos. Neste momento há 375 doentes internados (-6 ddo que ontem), dos quais 40 em cuidados intensivos (menos 1) e o número de recuperados subiu para 36 783 (mais 300).

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde continua a haver mais surtos ativos da doença, totaliza hoje 26 231 casos, mais 164 do que na véspera.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 673 mil mortos e infetou mais de 17,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A Rússia contabiliza 13 939 mortos em mais de 838 mil casos, sendo o quarto país do mundo em número de infetados, depois de EUA, Brasil e Índia.

Já a China identificou 45 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, a grande maioria em Xinjiang, no noroeste do país. Este número interrompe três dias consecutivos com mais de 100 novos casos diários, reduzindo o crescimento em quase dois terços, face ao verificado na véspera.

Entre os 45 casos confirmados, 39 são de contágio local. Xinjiang diagnosticou 31 casos e a província de Liaoning, no nordeste do país, registou oito. Os outros seis foram detetados entre viajantes oriundos do exterior.

A mesma fonte detalhou que, até à meia-noite (17:00 horas de sexta-feira, em Lisboa), 15 pacientes receberam alta. O número total de casos ativos na China continental fixou-se em 714, entre os quais 39 estão em estado grave.

A Comissão não anunciou novas mortes por covid-19, pelo que o número permaneceu em 4.634, entre um total de 84.337 pacientes diagnosticados oficialmente na China desde o início da pandemia. Mais de 78 980 superaram a doença e receberam alta.