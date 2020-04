Empresas fizeram mil seguros Covid-19 por dia

Em 10 dias, foram mais de 10 mil pessoas protegidas com o Seguro Covid-19 da Tranquilidade/Generali, comunica a empresa. Produto pioneiro no mercado, o Seguro de Saúde Covid-19 é dirigido a empresas que “procuram proteção para os seus colaboradores que venham a contrair o novo coronavírus, em particular para aquelas que continuam em atividade e que têm os seus colaboradores mais expostos à possibilidade de infeção”.

Para a seguradora, esta adesão confirma o interesse do mercado empresarial por soluções que assegurem um apoio financeiro aos colaboradores em caso de internamento por Covid-19 e que “transmitam a confiança necessária para que estes possam continuar a desenvolver a sua atividade, neste momento particularmente difícil”.

Desenvolvido em parceria com a AdvanceCare e dirigido a empresas com 20 ou mais colaboradores, o Seguro de Saúde Covid-19 garante um subsídio diário de 100 euros por cada dia de hospitalização causada por infeção de Covid-19 durante um período de dez dias, pagos após o 7º dia de internamento. Inclui, ainda, uma indemnização de convalescença de 3 mil euros paga após a alta de hospitalização numa unidade de cuidados intensivos, causada por infeção de Covid-19. O produto, em comercialização até 14 de abril, tem um preço de 19,90 euros por colaborador e é válido durante 90 dias.

À comercialização do seguro está associada uma componente de responsabilidade social com a Tranquilidade/Generali a entregar à Cruz Vermelha Portuguesa 1 euro por cada colaborador seguro.