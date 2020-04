Generali/Tranquilidade homenageia os que estão no combate à Covid-19

Uma data em que a Generali/Tranquilidade quer homenagear todas as pessoas que estão na linha da frente no combate à Covid-19, particularmente os profissionais de saúde, que trabalham incansavelmente para travar a epidemia e salvar vidas, e também as forças de segurança, serviços de limpeza, farmácias, distribuição, supermercados, voluntários, agricultores, jornalistas e tantos outros, que não podem ficar em casa para que nós possamos ficar em casa.

De forma simbólica, o agradecimento da Generali/Tranquilidade fica expresso na iluminação do Edifício Sede, na avenida da Liberdade, em Lisboa, que, durante as noites de ontem para hoje e de hoje para amanhã, mudou simbolicamente de cor para encarnado, refletindo este estado de emergência que o País vive, cor que é também a do coração humano.

Um agradecimento expresso ainda através do compromisso com os nossos colaboradores, para que possamos apoiar os Clientes e Parceiros. Um compromisso presente através de iniciativas como o teletrabalho – que é uma realidade para 99% da nossa Organização, as medidas de retenção de negócio para os Parceiros, o seguro de saúde Covid-19, a antecipação de 50 milhões de euros em pagamentos para Parceiros, prestadores de saúde e fornecedores, o suporte dos custos de testes de diagnóstico no âmbito dos seguros de saúde, entre outras medidas que nos posicionam como um verdadeiro Parceiro para a Vida.