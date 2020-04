INEM fez cerca de mil transportes desde março

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) fez cerca de mil transportes no âmbito da covid-19, desde março, e mais de 3.200 colheitas para análises, enumerou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

“Estas colheitas foram feitas ao domicílio, em lares, junto das forças de segurança, entre outras, e o dispositivo está preparado para testagem nos estabelecimentos prisionais e centros educativos, em caso de haver suspeita de covid-19”, disse o governante durante a habitual conferência de imprensa, em Lisboa, para atualizar a informação relativa ao surto do novo coronavírus, que mantém o país em estado de emergência.

O secretário de Estado referiu que coube ao INEM, em parceria com a Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade e o Ministério da Administração Interna, a criação de um circuito para garantir “a testagem e transporte de vítimas de violência doméstica” antes da entrada nos abrigos de emergência.

Antes da pandemia, acrescentou, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) recebia, em média, 3.800 chamadas: “Hoje recebe menos de 500 por dia, o que resulta naturalmente do confinamento, mas não pode resultar do receio dos cidadãos recorrerem ao Serviço Nacional de Saúde, em caso de urgência”.

O presidente do INEM, por seu lado, indicou que alguns operacionais e familiares foram infetados com o novo coronavírus, embora sem registo de casos preocupantes no instituto.

“Todos os que testaram positivo ou já recuperaram ou têm sintomatologia que não é preocupante”, referiu.

O responsável frisou também que os cidadãos “podem ter confiança no sistema” e a ele recorrer sempre que tiverem necessidade de uma intervenção e de transporte para uma unidade hospitalar.

“Devem ter confiança, sem receio de virem a ser infetados com covid. Os circuitos estão bem definidos, os operacionais têm a formação e os conhecimentos necessários para reduzirem ao máximo o risco de problemas de contaminação”, sublinhou.