Há mais 11 mortos e 374 novos casos de covid-19 em Portugal

Portugal registou mais 374 casos por coronavírus e mais 11 mortes nas últimas 24 horas – é o número de mortos mais elevado desde 3 de junho -, segundo o boletim Epidemiológico divulgados esta sexta-feira, 3 de julho, pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Ao todo, o nosso país tem 43 156 pessoas infetadas e 1598 vítimas mortais devido à covid-19.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista esta sexta-feira 19.956 casos de Covid-19, mais 300 do que na quinta-feira – onde existem 7 129 casos ativos – e é responsável por 80% dos novos casos registados esta sexta-feira.

Até ao momento, 28.424 pessoas conseguiram recuperar, mais 327 desde o último balanço.

Há 31433 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 879 aguardam resultado laboratorial para saber se estão infetadas.

De acordo com a ministra da Saúde, Marta Temido, existem neste momento em Portugal 34 surtos de covid-19 ativos – 18 são na Administração Regional de Saúde do Norte, cinco na do Centro, outros cinco no Alentejo e mais seis no Algarve.

A taxa global de letalidade em Portugal é de 3,7% e sobe para 16,2% quando se analisa a faixa etária acima dos 60 anos.

Até à meia-noite desta sexta-feira, foram reportados 495 casos de internamento, menos 15 do que no dia anterior, e 72 doentes nos cuidados intensivos, menos cinco do que os reportados na quinta-feira.

Medicamento contra a covid-19 vai custar 2 mil euros por paciente

A farmacêutica Gilead Sciences já estabeleceu o preço para o tratamento à covid-19 com Remdesivir, o primeiro medicamento recomendado pela Agência Europeia de Medicamentos (AEM) para ser usado contra a infeção pelo novo coronavírus na União Europeia, noticia o DN. Um fármaco que Portugal já está a usar em “doentes graves”.

A empresa vai cobrar 2.340 dólares (cerca de 2.082 euros) pelo tratamento de cinco dias, sendo que um frasco de Remdesivir vai ser vendido a 390 dólares (cerca de 347 euros) aos governos dos países desenvolvidos, segundo o comunicado da Gilead, citado pela agência Bloomberg.

Os sintomas do novo coronavírus:

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS