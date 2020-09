Mais 4 mortos e 425 infetados com covid-19 em Portugal

Já há 1927 mortos e 74 029 infetados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais 4 mortos e 425 casos em 24 horas.

A DGS indica que das quatro mortes registadas, três ocorreram na região Norte e uma em Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções.

O número de internamentos hospitalares voltou a subir nas últimas 24 horas, registando-se mais 24 pessoas, num total de 659 doentes internados com covid-19, assim como os doentes colocados nas unidades de cuidados intensivos, que segundo os últimos dados são agora 98 (mais nove).

O boletim refere ainda que as autoridades de saúde têm em vigilância 44.171 contactos, menos 103 em relação a domingo, e que foram dados como recuperados nas últimas 24 horas 237 doentes.

Desde o início da pandemia em Portugal já recuperaram da doença 47.884 pessoas.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 188 novos casos de infeção, contabilizando 37.816 casos e 754 mortes.

A região Norte regista hoje mais 168 novos casos de covid-19, totalizando 26.575 e 884 mortos desde o início da pandemia em março.

Na região Centro registaram-se mais 43 casos, contabilizando no total 6.060 infeções e 262 mortos.

No Alentejo foram registados mais sete casos de covid-19, totalizando 1.494 casos, mantendo-se os 23 mortos anteriormente registados.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 19 casos de infeção, somando 1.600 casos e mantém os 19 mortos já anteriormente contabilizados.

Na Região Autónoma dos Açores não foi registado qualquer novo caso nas últimas 24 horas, somando 267 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira também não registou novos casos, mantendo-se as 217 infeções e sem óbitos até hoje.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções, com um destaque para a faixa entre os 30 e os 49.

Globalmente, o novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 33.553 homens e 40.476 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 985 eram homens e 972 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

O boletim de hoje divulga o número de casos por concelhos, sendo Lisboa o que continua a apresenta mais infeções (6.517), seguido de Sintra (5.441), Loures (3.092) e Amadora (3.038) e Vila Nova de Gaia (2.275).

O concelho de Odivelas regista 2.209 infeções por covid-19, Cascais tem 2.036, o Porto 1.802, Oeiras 1.725, Vila Franca de Xira 1.630 e Matosinhos 1.538.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Mais de um milhão de mortos e 33,1 milhões de casos em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou pelo menos 1.002.036 mortos em todo o mundo desde que a doença foi conhecida em dezembro na China e até às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa), indica um balanço da AFP.

Mais de 33.162.930 casos de infeção foram registados no mesmo período e pelo menos 22.752.300 pessoas foram consideradas curadas, segundo a agência France Presse.

Nas últimas 24 horas registaram-se 3.696 novas mortes e mais 251.452 infetados em todo o mundo. Os países que registaram mais mortes no último dia foram a Índia (1.039), o Brasil (335) e os Estados Unidos (257).

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela covid-19, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 204.762 mortos entre 7.116.456 casos, segundo o balanço da universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.766.280 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais enlutados são o Brasil com 141.741 mortos em 4.732.309 casos, a Índia com 95.542 mortos (6.074.702 casos), o México com 76.430 mortes (730.317 infetados) e o Reino Unido com 41.988 mortes (434.969 casos).

Entre os países mais afetados, o Peru é o que conta com mais mortos em relação à sua população, 98 por cada 100.000 habitantes, seguido da Bélgica (86), Bolívia (67), Espanha (67) e Brasil (67).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) declarou um total de 85.372 casos (21 nas últimas 24 horas), incluindo 4.634 mortos (0 no último dia), e 80.553 curas.

A América Latina e as Caraíbas totalizavam hoje às 11:00 TMG 341.616 mortos em 9.210.942 casos, a Europa 230.135 mortes (5.293.625 infetados), os Estados Unidos e o Canadá 214.069 mortos (7.269.515 casos), a Ásia 135.485 mortos (7.958.712 infetados), o Médio Oriente 44.619 mortes (1.936.520 casos), África 35.158 mortos (1.462.110 casos) e a Oceânia 954 mortos (31.512 infetados).

O número de casos diagnosticados só reflete, contudo, uma fração do número real de infeções. Alguns países só testam os casos graves, outros utilizam os testes sobretudo para rastreamento e muitos países pobres dispõem de limitadas capacidades de despistagem.

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial de Saúde.

Os sintomas do novo coronavírus:

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS