Mais 5 mortos e 486 infetados por covid em Portugal

A DGS anunciou hoje mais 486 novos casos de covid e mais cinco mortes, de acordo com os dados do boletim epidemiológico divulgado neste sábado. No total, desde o início da pandemia, morreram 1838 pessoas e foram confirmados 59 943 infeções, havendo 15 312 casos ativos no país.

O boletim da DGS revela ainda que há 345 doentes internados, mais seis do que ontem, mas menos uma pessoa nos cuidados intensivos, num total de 41.

O boletim epidemiológico revela ainda que Portugal tem o registo de mais 217 casos de pessoas recuperadas nas últimas 24 horas, num total de 42 703.

17,5 milhões recuperados de 26,6 milhões de infetados no mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou pelo menos 875 703 mortos em todo o mundo desde que a doença foi descoberta na China em dezembro, indica o balanço da agência France Presse das 12.00 de hoje. Foram diagnosticados no mesmo período 26 671 700 casos de infeção, dos quais pelo menos

17 496 300 foram considerados recuperados.

Nas últimas 24 horas foram registados em todo o mundo 5692 mortos e 305 583 novos casos de covid. Os países que registaram mais mortos na sexta-feira foram a Índia com 1089 novas mortes, os Estados Unidos (998) e o Brasil (888). Os Estados Unidos são o país mais atingido quer em número de mortos quer de infetados, com 187 777 mortes em 6 202 053 de casos detetados, segundo o balanço da universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2 283 454 pessoas foram consideradas curadas.

Sequem-se o Brasil com 125 502 mortos em 4 091 801 casos, a Índia com 69 561 mortos (4 023 179 casos), o México (66 851 mortos em 623 090 infetados) e o Reino Unido (41 537 mortes em 342 351 casos). O Peru é o país com maior número de mortos em relação à população, com 90 mortes por

100 000 habitantes, seguido da Bélgica (85), Espanha (63), Reino Unido (61) e Chile (60). A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) conta oficialmente com um total de 85 112 casos (10 novos nas últimas 24 horas), incluindo 4634 mortos (sem novos) e 80 284 recuperações.

A América Latina e as Caraíbas totalizavam hoje 287 711 mortos em 7 704 484 infetados, a Europa

217 802 mortos (4 143 485 casos), os Estados Unidos e o Canadá 196 957 mortes (6 332 878 infetados), a Ásia 103 913 mortos (5 619 770 casos), o Médio Oriente 37 660 mortes (1 555 795 casos), África

30 865 mortos (1 285 491 infetados) e a Oceânia 795 mortos (29 799 casos).

O número de casos diagnosticados apenas reflete uma fração do número real de infeções. O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e das informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).