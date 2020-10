Mais 8 mortos e 944 infetados com covid-19 em Portugal

Morreram mais oito pessoas por causa da covid-19 e foram confirmados mais 944 casos de infeção em Portugal, nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira (7 de outubro), no total, desde que a pandemia começou, registaram-se 81 256 infetados, 51 037 recuperados (mais 325) e 2040 vítimas mortais no país.

Dos oito óbitos, cinco foram registados em Lisboa e Vale do Tejo – onde também se verifica o maior número de infeções – e os outros três registaram-se nas regiões Norte, Centro e Algarve. O país tem neste momento 28.179 casos ativos, mais 611 do que na terça-feira.

No que diz respeito a número de internados com Covid-19 houve um aumento de 32, sendo o total agora de 764 doentes. Já os internamentos nas Unidades de Cuidados Intensivos mantém-se nos 104 casos registados ontem.

Em conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde Diogo Serras Lopes explicou que a capacidade de camas em enfermaria e nas Unidades de Cuidados Intensivos continua a não ser preocupante, com a taxa de ocupação global a manter-se entre os 70% e os 80%. O responsável disse ainda que há capacidade adicional que pode ser disponibilizada “rapidamente”.

A responsável da DGS, Graça Freitas, admitiu ainda que existem 23 surtos em escolas, mas que “a situação está controlada”.

Os sintomas do novo coronavírus:

