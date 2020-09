Mais cinco mortos e 463 infetados por covid-19 em Portugal

Já há 1925 mortos e 69 663 infetados por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais cinco mortes e 463 casos em 24 horas.

A DGS indica que três mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e duas na região Norte. Em vigilância estão 40.418 contactos, menos 46 em relação a segunda-feira.

Estão 45 974 doentes recuperados (mais 238) e, neste momento, 21 764 ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Mais 220 do que ontem.

Estão internados 546 doentes (mais 28 do que ontem) e nos cuidados intensivos há agora 70 pessoas (mais nove).

Mais de 965 mil mortos e 31,3 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a mais de 965 mil pessoas e infetou mais de 31,3 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com o balanço da agência francesa de notícias, hoje às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa), já morreram pelo menos 965.760 pessoas e de 31.374.240 foram infetadas em 196 países e territórios desde o início da epidemia de covid-19, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 21.338.900 pessoas já foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Na segunda-feira foram registadas 4.188 novas mortes e 265.437 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes são a Índia (1.053), Argentina (429) e Brasil (377).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 199.890 mortes para 6.858.130 casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.615.949 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 137.272 mortes e 4.558.068 casos, Índia com 88.935 mortes (5.562.663 casos), México com 73.697 mortes (700.580 casos) e Reino Unido com 41.788 mortes (398.625 casos).

Entre os países mais atingidos, o Peru é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 95 óbitos por 100.000 habitantes, seguido da Bélgica (86), Espanha (66), Bolívia (66) e Brasil (65).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 85.297 casos (seis novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 80.497 recuperações.

A América Latina e as Caraíbas totalizaram 325.373 mortes e 8.801.752 casos, a Europa 226.237 mortes (4.934.210 casos), Estados Unidos e Canadá 209.148 mortes (7.002.792 casos), Ásia 127.220 mortes (7.366.056 casos), Médio Oriente 42.781 mortes (1.822.812 casos), África 34.076 mortes (1.415.448 casos) e Oceânia 925 mortes (31.179 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades ou publicação tardia dos dados, os números do aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

Portugal, de acordo com o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), contabiliza 1.920 mortos associados à covid-19 em 69.200 casos confirmados de infeção.

Os sintomas do novo coronavírus:

