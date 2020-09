Mais cinco mortos e 899 infetados com covid-19 em Portugal

Já há 1936 mortos e 72 055 infetados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais cinco mortes e 899 casos em 24 horas.

A DGS indica que três mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma na região Centro e outra na região Norte. O número de internamentos continuou a subir nas últimas 24 horas, registando-se mais 36, num total de 624 doentes internados com covid-19, assim como os doentes colocados nas unidades de cuidados intensivos, que segundo os últimos números são 86 (mais um).

O boletim refere ainda que em vigilância estão 42.785 contactos, mais 1089 em relação a quinta-feira, e que foram dados como recuperados nas últimas 24 horas 327 doentes.

Desde o início da pandemia em Portugal já recuperaram da doença 47.003 pessoas.

Segundo a DGS, estão ativos 23.116 casos de infeção, mais 567 do que na quinta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 505 novos casos de infeção, contabilizando a região 36.904 casos e 742 mortes.

A região Norte regista hoje mais 263 novos casos, totalizando 25.869 e 878 mortos desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 52 casos contabilizando 5.885 infeções e 259 mortos.

No Alentejo foram registados mais 30 casos de covid-19, totalizando 1.412 casos e 23 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 47 casos de infeção, somando 1.513 casos e 19 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados dois novos casos nas últimas 24 horas, somando 261 infeções e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira não regista casos nas últimas 24 horas, contabilizando 211 infeções, sem óbitos até hoje.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções, com um destaque para a faixa entre os 30 e os 49.

No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 32.630 homens e 39.425 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 978 eram homens e 958 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro na China, já provocou mais de 978 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.931 em Portugal.

Mais de 980 mil mortes e 33 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a mais de 980 mil pessoas e infetou mais de 32 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com o balanço da agência francesa de notícias, hoje às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa), já morreram pelo menos 984.068 pessoas e 32.298.410 foram infetadas em 196 países e territórios desde o início da epidemia de covid-19, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 22.141.000 pessoas já foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Na quinta-feira, foram registadas em todo o mundo 5.730 novas mortes e 312.068 novos casos de infeção. Os países que registaram o maior número de novas mortes são a Índia com 1.141 novas mortes, os Estados Unidos (846) e o Brasil (831).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 202.827 mortes para 6.979.937 casos, de acordo com o balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.710.183 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 139.808 mortes para 4.657.702 casos, Índia com 92.290 mortes (5.818.570 casos), México com 75.439 mortes (715.457 casos) e Reino Unido Unidos com 41.902 mortes (416.363 casos).

Entre os países mais atingidos, o Peru é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 97 mortes por 100.000 habitantes, seguido pela Bélgica (86), Espanha (67), Bolívia (67) e Brasil (66).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 85.322 casos (oito novos entre quinta e sexta-feira), incluindo 4.634 mortes e 80.522 recuperações.

A América Latina e o Caribe totalizaram 332.701 mortes para 9.020.315 casos, Europa 228.459 mortes (5.128.975 casos), Estados Unidos e Canadá 212.113 mortes (7.128.683 casos), o Ásia 131.533 mortes (7.665.710 casos), Oriente Médio 43.622 mortes (1.883.757 casos), África 34.706 mortes (1.439.657 casos) e Oceânia 934 mortes (31.321 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades ou publicação tardia dos dados, os números do aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

Portugal, de acordo com o mais recente relatório da Direção-Geral de Saúde (DGS) contabiliza pelo menos 1.931 mortos associados à covid-19 em 71.156 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

