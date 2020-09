Mais dois mortos e 231 infetados por covid-19 em Portugal

O número de vítimas mortais por covid-19 em Portugal é agora de 58 243 e as mortes são agora 1824, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado nesta terça-feira (1 de setembro).

Houve uma redução dos números dos últimos dias, com 231 novos casos e duas mortes registadas nas últimas 24 horas.

Registam-se ainda 350 pessoas internadas com covid-19, mais 1 do que ontem e uma subida também nas pessoas nos cuidados intensivos, com mais três pessoas a entrar, num total de 44.

Há neste momento 14.315 casos ativos, mais 86 do que ontem. São 33.998 os casos em vigilância, menos 198 do que na última segunda-feira.

Por regiões, continua-se a destacar a zona de Lisboa e Vale do Tejo Norte, com 119 dos 231 novos casos (51,52%), enquanto a região Norte tem 82 dos novos casos (35,50%) e a região Centro regista 23 novas infeções (9,96%). Sobra Alentejo (3), Açores (1) e Madeira (3). O Algarve não regista casos – desde 28 de julho que isso não acontecia.

Os sintomas do novo coronavírus:

