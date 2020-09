Mais dois mortos e 418 infetados por covid-19 em Portugal. Números sobem

Duas pessoas morreram nas últimas 24 horas em Portugal com Covid-19. Além disso, de acordo com os últimos dados da Direção Geral de Saúde, foram identificados mais 418 novos casos de infeção. Assim, contabilizam-se agora um total de 59.051 casos confirmados com o novo coronavírus.

Existem neste momento 14 795 casos ativos (mais 222) e mais 283 contactos em vigilância. O número de recuperados registados nas últimas 24 horas é 194.

Os dois óbitos registados nas últimas 24 horas foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem 207 novos infetados, quase metade dos novos casos em todo o país. Na região norte há 177 novos casos, 18 foram confirmados no Algarve, sete na zona centro, quatro na Madeira, três no Alentejo e dois no Açores.

O boletim da DGS revela ainda que há 334 doentes internados, menos três que em relação ao dia anterior, sendo que há mais três pessoas na Unidade de Cuidados Intensivos, num total de 44.

Mais de 863 mil mortos e 26 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte de pelo menos 863.679 pessoas e infetou mais de 26 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, já morreram pelo menos 863.679 pessoas e há 26.074.140 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia de covid-19, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 17.071.200 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Nas últimas 24 horas foram registadas 5.944 novas mortes e 265.250 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes são o Brasil (1.184), Estados Unidos (1.080) e Índia (1.043).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 185.752 óbitos e 6.115.030 casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.231.757 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 123.780 mortes e 3.997.865 casos, Índia com 67.376 mortes (3.853.406 casos), México com 65.816 mortes (610.957 casos) e o Reino Unido com 41.514 mortes (338.676 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 85.077 casos (11 novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhum novo) e 80.251 recuperações.

América Latina e Caraíbas totalizaram 282.980 mortes e 7.514.827 casos, a Europa 216.845 mortes (4.061.430 casos), Estados Unidos e Canadá 194.923 mortes (6.244.721 casos), Ásia 100.879 mortes (5.427.187 casos), Médio Oriente 37.014 mortes (1.526.761 casos), África 30.316 mortes (1.269.758 casos) e Oceânia 722 mortes (29.460 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da OMS.

Há 33 914 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 84 do que ontem.

