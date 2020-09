Mais quatro mortos e 406 infetados por covid-19 em Portugal. Mortes sobem

No total, desde o início da pandemia, Portugal regista 59 457 casos de infetações e 1833 mortes. Nas últimas 24 horas registam-se 406 novos casos de covid-19 e mais quatro mortes, de acordo com o o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado nesta sexta-feira (4 de setembro).

Os quatro óbitos registados nas últimas 24 horas foram todos na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem 194 novos infetados. Na região norte há 152 novos casos, 9 foram confirmados no Algarve, 43 na zona centro, um na Madeira e sete no Alentejo. Na região autónoma dos Açores não se registaram casos nas últimas 24 horas.

O boletim da DGS revela ainda que há 339 doentes internados, mais cinco do que em relação ao dia anterior, havendo menos quatro pessoas nos cuidados intensivos, num total de 40.

Houve mais 149 doentes a recuperarem em relação, saldando-se o total em 42.576 recuperados. No entanto, os casos ativos subiram mais 253 do que na véspera – são 15.048.

Jamila Madeira, secretária de Estado Adjunta e da Saúde, explica na conferência de imprensa relativa à covid-19 em Portugal que a “tendência de aumento dos casos diários, não sendo exclusivo no nosso país, merece preocupação”. Isto apesar de admitir que o número de doentes internados e em cuidados intensivos “se manter estável, bem como os surtos de acordo com o acompanhamento das ARS.”

100 mil vacinas contra a gripe para já

Entretanto, o Ministério da Saúde conseguiu garantir a antecipação do fornecimento das primeiras mais de 100 mil doses de vacinas contra a gripe já a pensar na época normal de gripes que se adivinha, que vai coincidir com a pandemia de covid-19. Jamila Madeira explica: “trata-se da maior compra de sempre do nosso país de vacinas contra a gripe, num total de 2 milhões de vacinas cuja distribuição iniciar-se-á antecipadamente”.

Mais de 863 mil mortos em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte de pelo menos 863.679 pessoas e infetou mais de 26 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, já morreram pelo menos 863.679 pessoas e há 26.074.140 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia de covid-19, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan. Pelo menos 17.071.200 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Nas últimas 24 horas foram registadas 5.944 novas mortes e 265.250 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes são o Brasil (1.184), Estados Unidos (1.080) e Índia (1.043).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 185.752 óbitos e 6.115.030 casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.231.757 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 123.780 mortes e 3.997.865 casos, Índia com 67.376 mortes (3.853.406 casos), México com 65.816 mortes (610.957 casos) e o Reino Unido com 41.514 mortes (338.676 casos).

