1.727 mortos e 50.868 infetados por covid-19 em Portugal

Entre os novos casos, registaram-se ainda 41 na região Norte, seis no Centro, 11 no Alentejo, 20 no Algarve e mais um caso nos Açores.

Há ainda a registar mais 265 casos recuperados, totalizando agora 36.140.

O boletim da DGS adianta que 1616 pessoas aguardam a realização do teste ao novo coronavírus e 35.741 estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há 403 doentes internados (o mesmo número face a ontem), sendo que 42 pessoas estão nos cuidados intensivos (menos um doente do que na véspera).