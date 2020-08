Pandemia deverá acabar em menos de dois anos, diz OMS

A Organização Mundial de Saúde deu esta sexta-feira uma estimativa sobre a duração da pandemia, que espera que acabe em menos de dois anos. Quem é diz é o próprio diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que compara a situação atual com a gripe espanhola de 1918, que demorou dois anos até acabar.

“A nossa situação atual com mais tecnologia, com mais conectividade, o vírus tem mais hipóteses de se alastrar”, explicou o responsável citado pela Reuters, que admite que tudo isso também traz “mais tecnologia e mais conhecimento para o travar”.

De acordo com os registos da Universidade Johns Hopkins, já quase 23 milhões de pessoas testaram positivo para o vírus da covid-19, com as mortes a estarem quase nos 800 mil – durante o dia de hoje devem ultrapassar mesmo esse registo.