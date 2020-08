Portugal com 145 novos casos e mais duas mortes por covid-19

Portugal registou mais duas mortes por covid-19 e 145 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 anos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

No total, desde o início da pandemia, o país registou 55.597 casos de infeção confirmados e 1796 óbitos. O número de recuperado aumentou 122 e totaliza, agora, 40.774 pessoas. Os doentes ativos são, agora, 13.027, mais 21 do que na véspera.

O Norte foi a região com maior número de novos casos. São mais 69 nas últimas 24 horas, fazendo subir para 19.929 o total de casos confirmados na região. Já Lisboa e Vale do Tejo tem hoje 47 novas infeções confirmadas, totalizando 28.753 casos. Foi nestas duas regiões que se registaram as duas mortes.

O boletim revela também que há mais um doente internado, fazendo subir o número para 317, e mais cinco em cuidados intensivos em relação a sábado, elevando-os para 47 no total. Em vigilância estão 34.413 pessoas, um aumento de 243 face ao dia anterior.

O Algarve contabiliza 14 novos casos e totaliza, agora, 1.028. Já região Centro tem 13 novos doentes infetados, num total de 4.661 casos. No Alentejo há mais dois (887 no total), e nas ilhas não foram registadas novas infeções nas últimas 24 horas.