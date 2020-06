Remdesivir custa 347 euros por frasco. Tratamento à covid-19 acima dos €2.000

A Gilead Sciences, farmcêtica norte-americana, definiu o valor a que o remdesivir vai ser comercializado. De acordo com a Reuters, a empresa vai vender aos países desenvolvidos cada frasco a 390 dólares (349 euros). A toma do medicamento é feita em cinco dias e o paciente terá de tomar seis doses de remdesivir, com o custo total a ser 2.340 dólares (2.082 euros) por cada doente.

Este medicamento é o único com aprovação para uso de emergência por parte dos reguladores dos Estados Unidos para o tratamento da Covid-19. Porém, apesar de ter reduzido o tempo de recuperação de doentes com Covid-19, não fez com que a taxa de mortalidade diminuísse.

Peter Maybarduk, do grupo Public Citizen, uma associação de defesa dos direitos do consumidor, já criticou os preços e diz ser “uma demonstração de arrogância e desrespeito com a população”.

Já a Gilead diz que o valor do medicamento está avaliado muito abaixo do que considera ser o valor dos benefícios que oferece e o preço estabelecido, para o laboratório, vai permitir o “acesso amplo e equitativo num momento de necessidade global urgente”.

Segundo as contas da empresa, os hospitais, com a administração do remdesivir, vão poupar cerca de 12.000 dólares por cada doente com Covid-19.