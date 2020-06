Saiba quantos casos de covid-19 há no seu concelho

O novo coronavírus fez mais três vítimas mortais em Portugal nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção Geral de Saúde. O número total de mortes devido a esta doença subiu assim para 1520 pessoas. Quanto ao número de infectados, há 37034 casos confirmados, o que significa que nas últimas 24 horas foram confirmados 346 novos casos. Quanto ao número de pacientes internados há um total de 431 (mais 12 nas últimas 24 horas), dos quais 73 estão em unidades de cuidados intensivos.

Dos 346 casos de infeção pelo novo coronavírus identificados nas últimas 24 horas, 300 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, o que representam 86,7% do total. Dezanove casos são no Norte, 18 no Centro, quatro no Sul — o número mais alto desde 7 de junho — e cinco no Alentejo — o número mais alto desde 9 de junho.

Mais 3 vítimas mortais e 346 novos casos em Portugal

O novo coronavírus fez mais três vítimas mortais em Portugal nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção Geral de Saúde. O número total de mortes devido a esta doença subiu assim para 1520 pessoas. Quanto ao número de infectados, há 37034 casos confirmados, o que significa que nas últimas 24 horas foram confirmados 346 novos casos.

Quanto ao número de pacientes internados há um total de 431 (mais 12 nas últimas 24 horas), dos quais 73 estão em unidades de cuidados intensivos.

Há 1241 pessoas que aguardam resultado laboratorial. Além disso, há 22852 casos recuperados.

Os sintomas do novo coronavírus: